Akdeniz'de bir deprem daha!
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hareketlilik devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 23.89 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesinde 152 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
