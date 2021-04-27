Son günlerde estetik yaptırdığı iddiasıyla gündem olan genç müzisyen Aleyna Tilki'nin annesi adeta kızına meydan okuyor.

Estetik iddialarıyla gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi de sosyal medyayı salladı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla kızı Aleyna Tilki gibi binlerce yorum ve beğeni alıyor.

'KIZINI GÖLGEDE BIRAKTIN'

Son olarak Orhan Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları Instagram hesabından paylaşan Havva Öztel, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Takipçilerinin çoğu Havva Öztel'e 'kızını gölgede bıraktın' ya da ' Aleyna sesini senden almış' gibi yorumlarda bulundu.