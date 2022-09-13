Alkol fiyatlarına bir dev zam daha!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PSD içki grubuna zam yapıldığı, açıklandı.

Erol Dündar Twitter'da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir güncelleme daha.. 70 cl tekila 1290 lira, en ucuz 70 cl viski 429, en ucuz 70 cl vodka ise 429 lira oldu."