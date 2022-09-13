  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Alkol fiyatlarına bir dev zam daha!

Alkol fiyatlarına bir dev zam daha!

Alkol fiyatlarına bir dev zam daha!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PSD içki grubuna zam yapıldığı, açıklandı. 

Erol Dündar Twitter'da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

 "Bir güncelleme daha.. 70 cl tekila 1290 lira, en ucuz 70 cl viski 429, en ucuz 70 cl vodka ise 429 lira oldu."

Alkol fiyatlarına bir dev zam daha
Alkol ve tütün ürünlerine yönelik basın yoluyla "marka paylaşımı" kanunen yasak olduğu için alkollü içeceklerin adları mozaiklenmiştir.

 

Etiketler alkol fiyatlarına zam zam alkole zam içkiye zam zam geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beklenen enflasyon verisi geldi, Dolar 2022 rekorunu kırdı!
Bakan Özer'in sözleri tepki çekmişti! MEB'den açıklama
520 km menzilli elektrikli SUV, Yılın Otomobili ödülüyle Türkiye yollarında
Tarihin en büyük konut projesinin detayları açıklandı
Atilla Taş'tan sürpriz açıklama: ''Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim''
Son iki gün! 2. el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Sen bunları sayıyla mı buldun?''
İl il, ilçe ilçe TOKİ'nin ucuz konut projeleri
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara'yla ilgili olay iddia
Yunanistan Cumhurbaşkanı, Türk adasından Türkiye'ye tehdit etti