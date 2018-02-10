Meteoroloji saat verdi ! Yağış geliyor...
Meteoroloji saat verdi ! Yağış geliyor...
Şarbon paniği ! Kesip mahalleye dağıttı...
Şarbon paniği ! Kesip mahalleye dağıttı...
Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli değişiklik
Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli değişiklik
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Çalışanlar dikkat ! Bu yüzden işsiz kalabilirsiniz...
Çalışanlar dikkat ! Bu yüzden işsiz kalabilirsiniz...
Bilim insanlaı insan yumurtası geliştirmeyi başardı
Bilim insanlaı insan yumurtası geliştirmeyi başardı
İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Milyonlarca öğrenciye büyük müjde: Ücretsiz olacak !
Milyonlarca öğrenciye büyük müjde: Ücretsiz olacak !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Şubat 2018 13:26

Alparslan Kuytul hakkında mithiş iddia

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na düzenlenen operasyonda tutuklanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Alparslan Kuytul hakkında mithiş iddia
A+ A-

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na düzenlenen operasyonda tutuklanan, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un dini ve insani duygularını kullanarak kendine inananları dolandırdığı iddia edildi.

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verildi, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gizli tanık ve şikâyetçi olan kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un kendisini 'vakıf içerisinde' eleştirilemez, sorgulanamaz bir lider haline getirdiği ve bu durumu kullanarak kendine inanlardan kişisel menfaat sağladığı ve bu yolla kişisel nüfuzunu artırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Kendisine inananları bu yöntemle dolandırdığı da ileri sürülen Kuytul’un ayrıca konuşmalarında 'Zeytin Dalı Harekâtı’nı eleştirdiği de kayıtlara geçti. Alparslan Kuytul’un ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden Afrin’e yapılan operasyonlar hakkında olumsuz yorumlar yaptığı, bu konuşmalarda ise halkın vicdanını yaralayan, toplumda infial oluşturacak tabirler kullandığı da belirtildi.

DHA

alparslan kuytul , iddia
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM