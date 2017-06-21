Alperen Ocakları'na yanıt geldi !

LGBTİ 'Onur Haftası Komitesi' üyeleri, Alperen Ocakları’ndan gelen, 'Yürütmeyeceğiz' açıklaması için suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

25 Haziran’da Taksim’de yapılacak Onur Yürüyüşü için Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican yaptığı açıklamada, “Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz” demişti. Gazeteduvar’dan Hacı Bişkin'in haberine göre, bu açıklamaya karşılık suç duyurusu geliyor.

Geçen yıl ki yürüyüş hakkındaki sözleri nedeniyle Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mican hakkında, ‘Halkı kin ve nefrete teşvik etmek’ suçundan açılmış iki soruşturma bulunuyordu. LGBTİ oluşumları yeniden suç duyurusuna hazırlanıyor.

Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOT) Yönetim Kurulu’undan avukat Rozerin Seda Kip, "Onur yürüyüşleri 2 yıldır bu şekilde tehdit altında. Geçen sene yine aynı şahıs ve kendi kitlesi tarafından bir tehdit olayı oldu. Biz geçen sene ki tehditlerine ilişkin suç duyurusunda bulunmuştuk. Devletin savcısının resen başlatacağı soruşturmaları bizler suç duyurularımızla başlattık. Alperen Ocakları ve Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’a açmış olduğumuz iki dava devam ediyor. Fakat bu insanlar böyle bir ülkede kendilerine zarar gelmeyeceğini düşünerek aynı tehditlere devam ediyor. Açmış olduğumuz davaları da takip ediyoruz. Biz bugün bir suç duyurusu dilekçemizi yazıp, cuma gününe kadar ilgili şahıs ve ilgili şahsın kitlelerine yönelik suç duyurumuzu yapacağız" dedi.