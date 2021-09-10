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Altın hızlı yükseldi! Dolar, Euro, Sterlin, gümüş kritik sınırda

Altın hızlı yükseldi! Dolar, Euro, Sterlin, gümüş kritik sınırda

Piyasalardaki düşüş eğiliminde ibre terse döndü. Yeniden yükselişe geçen piyasalar kritik sınıra ulaştı. İşte dolar, euro, sterlin, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda uzun süren düşüş eğilimi sona erdi. Döviz Türk Lirası karşısında yükselişe geçti.

Ankara'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu,  "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz" demişti. Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığı değerlendirmeleri piyasalar tarafından 'faiz artırımı olmayacak' şeklinde yorumlanmıştı.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "manşet enflasyona karşı negatif reel getiri bir kriter olmayacak" açıklamalarıyla hareketlenen döviz kurları dün gördükleri 2 haftanın zirvesindeki yerini bu sabah da koruyor.

 Dolar 8,42 TL'den, Euro 9,97 TL'den, Sterlin ise 11,68 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0110 lira olmuştu.

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GÜMÜŞ VE ALTIN FİYATLARI

Gümüş 6,54 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.794 dolar olan altında, gram altın 481/486, çeyrek altın 781/797, Cumhuriyet altını ise 3.214/3.249 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASASI ŞOKTA

Hafta başında büyük bir çöküş yaşayan kripto para piyasasında ise Bitcoin 45 bin 800 dolardan, Ethereum ise 3 bin 319 dolardan fiyatlanıyor.

ORTA VADELİ PROGRAM

AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanırken, 2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9. Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.

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