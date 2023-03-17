Altın rekora doymuyor! Dolar 19 TL'ye demir attı

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi haftanın son işlem gününde de tüm hızıyla devam ediyor. ABD'den peş peşe gelen banka iflasları ve enflasyon rakamları ile yukarı yönlü hareketlenen piyasalar dün Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın faiz kararıyla da sarsıldı. Türk Lirası'nın (TL) özellikle son iki yıldır hızla tarihi değer kaybetmesinin ardından döviz kurundaki istikrarsız gidişat sürüyor. Anbean ciddi değişkenlik gösterdiği için vatandaşın gözünü ayırmadığı dolar ve euroda yukarı yönlü hareket, haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

Dolar, ABD’de başlayan ve küresel çapta tedirginlik yaratan bankacılık krizinin yatışması sonrasında haftanın son işlem gününde 19 TL seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Euro/dolar, %0,40 artışla 1,0653 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise %0,36 düşüşle 103,7324 seviyesinden işlem görüyor.

TCMB'nin yıl sonu Dolar ve enflasyon tahmini açıklandı

TCMB mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 31,63 artış göstereceğini öngördü. TCMB'nin anketinde katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,10 TL iken, bu anket döneminde 23,52 TL olarak gerçekleşti.

Dolar barajı yıktı, KKM hesapları rekor kırdı



BDDK, 10 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 603 milyar 417 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. KKM'de bir haftada 26 milyar 227 milyon liralık artış yaşanırken, son veriyle beraber 9 hafta üst üste yükseliş kaydedilmiş oldu. Bu 9 haftada KKM hesaplarındaki artış ise 233 milyar 408 milyon lira oldu. KKM hesapları son olarak 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya kadar düşmüş, bu haftadan sonra ise rüzgar tersinde dönmüştü. Merkez Bankası rezervleri yine geriledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 10 Mart haftasında IMF tanımlı net uluslararası rezervler 2 milyar 34 milyon dolarlık düşüş ile 18 milyar 651,2 milyon dolara indi. Bu hafta ise 14 Mart’ta hem Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2,25 milyar dolarlık eurobond ihracı hem de Suudi Arabistan’ın 5 milyar dolarlık depo mevduatı hesaplara girdi. Öte yandan Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19 TL'den başlayan Dolar 19 TL 'den,

20,24 TL'den başlayan Euro 20,22 TL 'den,

23,10 TL'den başlayan Sterlin 23,10 TL 'den,

14,29 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,42 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 19 TL'den, Euro 20,15 TL'den, Sterlin 23,00 TL'den, Japon Yeni ise 14,34 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.931 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.963 Dolar 'dan,

1.179 TL'den başlayan Gram altın 1.199 TL 'den,

1.897 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.928 TL 'den,

7.805 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.935 TL 'den,

13,43 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,59 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın Ons altın 1.923 Dolar'dan, Gram altın 1.173 TL'den, Çeyrek altın 1.889 TL'den, Cumhuriyet altın 7.771 TL'den, Gram Gümüş ise 13,27 TL'den fiyatlanmıştı.