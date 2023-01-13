Altın ve Euro'nun ardından sahne Bitcoin'de!

Haftanın son işlem gününde Dolar, Euro ve altın başta olmak üzere piyasalar Türk Lirası karşısında rekor çizgisinin üzerinde... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni yılın ilk gününden itibaren baskılanan dolar haricinde döviz ve değerli metallerdeki yükseliş hızla sürerken ABD'den dün gelen Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarının da piyasa beklentilerinde sonuçlanması piyasalarda ibreyi yeniden yukarı çevirdi.

ABD aralık ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 6,5’e geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde -0,1 oldu. ABD'de enflasyon kasımda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti.

Gram altın ve euro rekor tazeledi, Dolar zirvede!

Bugün 1.153 TL'yi aşan gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

11 Kasım'da 19.09 ile 2022 yılının zirvesini gören Euro/TL ise bugün 20,40 TL ile tarihi zirveyi gördü.

Dolar endeksi de 7 ayın en düşük seviyesine gerilerken, dolar/TL 18,80 seviyesine yakın seyrini sürdürüyor.

Merkez Bankası'nın dolar, faiz ve enflasyon anketi açıklandı

Merkez Bankası, ocak ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Piyasa anketinde dolar beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi düştü, faiz beklentisi aynı kaldı.

Dolar beklentisi: Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 23,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi: 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56’dan ve yüzde 17,18’ye geriledi.

Faiz beklentisi: Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün, doların satış fiyatı 18,78 lira, euronun satış fiyatı ise 20,26 lira olmuştu.

Güne 18,78 TL'den başlayan Dolar 18,79 TL'den,

20,35 TL'den başlayan Euro 20,30 TL'den,

22,88 TL'den başlayan Sterlin 22,88 TL'den,

14,52 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,69 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.894 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.905 Dolar'dan,

1.143 TL'den başlayan Gram altın 1.151 TL'den,

1.838 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.851 TL'den,

7.564 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.616 TL'den,

14,32 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,43 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 18 bin 809 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.915 Dolar'dan,

1.410 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.406 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,62 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,77 Dolar'dan işlem görüyor.