Altından yeni rekor! Dolar ve Euro zirvede

Asgari ücret zammı ve TCMB'nin yarın açıklayacağı politika faiz kararı öncesinde güne yine zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

2023 yılı asgari ücret zammına ve yarın açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bekleyen piyasalarda, başta dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay yaptığı kısa açıklamada resmi teklifi ilettiklerini, bunun da 9 bin lira olduğunu söyledi.

TCMB’nin politika faizini yüzde 9’da sabit tutması bekliyor. TCMB PPK kararının sonuçları perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak. TCMB; ihracat, istihdam, üretim ve düşük faizi önceleyen ekonomi politikasını savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla iki yıl aranın ardından politika faizini tek haneye geçen ay çekti. Banka faiz indirimi döngüsünü “sonlandırdığını” da açıkladı.

AA Finans'ın, 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Gram altın gün içerisinde 1.092 TL ile geçtiğimiz hafta merkez bankalarının faiz kararlarının etkisiyle rekor seviyelerinden geriledikten sonra Japonya Merkez Bankası’nın politika değişikliği sonrasında yükselen ons altının desteğiyle rekor tazeledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,65 TL'den başlayan Dolar 18,66 TL'den,

19,80 TL'den başlayan Euro 19,84 TL'den,

22,71 TL'den başlayan Sterlin 22,67 TL'den,

14,10 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,12 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,66 lira, euronun satış fiyatı ise 19,87 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.814 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.818 Dolar'dan,

1.087 TL'den başlayan Gram altın 1.091 TL'den,

1.748 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.754 TL'den,

7.193 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.217 TL'den,

14,10 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,45 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında



güne 16.822 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.849 Dolar'dan,

1.209 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.215 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 80,06 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,56 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ABD'nin petrol rezervlerini artırma hamlesiyle yükselmeye çalışırken, Çin'deki Covid vakalarında yaşanan artış brent petrol fiyatlarının yeniden 80 doların altına inmesine sebep oldu.

Zayıflayan dolar endeksi de diğer para birimlerine sahip alıcılar için petrolü daha ucuz hale getirerek fiyatlarda yükseliş yaşanmasına destek olmuştu.

Ancak analistler fiyatların sürdürülebilir bir şekilde yükselmesi için talebin arttığına dair daha net işaretlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.