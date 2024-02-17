Ambarlı Limanı'nda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Ambarlı Limanı'nda hurma yüklü konteynerde yapılan incelemede 22 kilogram 500 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Ambarlı Limanı'na getirilen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu. Şüpheli görülenler ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Gümrük Muhafaza ekipleri hurma yüklü bir konteyneri x-ray taramasına yönlendirdi.

Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner liman sahasına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi. Numune alınan maddenin teste tabi tutulması sonucu, maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Yürütülen başarılı operasyon neticesinde, toplam 22 kilogram 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam ediyor.

DHA