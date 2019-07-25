Anayasa Mahkemesi Başkanı isyan etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi" dedi.

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık." dedi.

İş yüküyle başa çıkılmasının sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmaması gerektiğini belirten Arslan, “Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım'ın tatilde olduğunu açıkladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yen üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.

Törene ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Yargı başkan ve üyeleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.