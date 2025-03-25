Ankara ve İzmir'de yasaklar uzatıldı

Ankara Valiliği, kentteki gösteri yasağının 1 Nisan Salı gününe kadar uzatma kararı kaldı. İzmir Valiliği de toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 4 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği, Başkentteki toplantı ve yürüyüş yasağı süresinin 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

İZMİR'DE TOPLANTI VE GÖSTERİ YASAĞI UZATILDI

İzmir'de kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağı 4 gün süreyle uzatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10:00'dan-25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00:00'dan- 29.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.