Ankara'da fırtına etkili oldu

Ankara Valiliği, yazılı açıklama yaparak şiddetli rügzar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda; 21 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerekmektedir" denildi.



Açıklamanın ardından Başkent'te etkili olan şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.



