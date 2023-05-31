Ankara'da yine kırmızı alarm! Valilik sel uyarısı yaptı

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen sağanak yağış nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.





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DHA