SON DAKİKA
YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLANDI! İŞTE MADDE MADDE YAZ KARARLARI!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Mayıs 2020 12:02

Antalya 1929'dan bu yana en sıcak mayıs ayını yaşıyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler yaptığı açıklamada Antalya'da son 91 yılın en sıcak mayıs ayını yaşadıklarını belirtti.

Antalya 1929'dan bu yana en sıcak mayıs ayını yaşıyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını söyledi.

Mayıs ayında en yüksek hava sıcaklık değerinin 26 Mayıs 1945'te 38,7 derece ölçüldüğünü belirten Güler, "Saat 11.19 itibarıyla hava sıcaklığı 38,8'e ulaştı. Kentte 91 yıllık rekor kırıldı. Sıcaklığın bir kaç saat içerisinde 40 dereceye ulaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz." dedi.

Güler, sıcak hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

 
Öte yandan sıcak hava nedeniyle kentin üzerine nem bulutu çöktü. Nem bulutu nedeniyle uzaklardaki bina ve kenti çevreleyen dağlar görünmedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
antalya , sıcak , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM