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Antalya'da korkunç olay: Yabancı turist odasında ölü bulundu

Antalya'da korkunç olay: Yabancı turist odasında ölü bulundu
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yabancı bir turist, kaldığı otel odasında ölü halde bulundu.

Antalya’da otelde korkunç bir olay yaşandı. Yabancı turist, odasında ölü bulundu.  Olay, dün 22.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aleksandra Tepliakova isimli turist konakladığı otel odasında personel tarafından hareketsiz halde bulundu. Otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Rus turist Tepliakova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Rus turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler antalya otel turist
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