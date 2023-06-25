Araç sahiplerine kötü haber! Yine zam geliyor

Seçimler sonrasında, seçim öncesi gibi zamla yatıp zamla kalkmaya devam ederken araç sahiplerine bayram öncesi bir kötü haber daha geldi. Yine, yeniden zam geliyor... İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve yükselen petrol fiyatları benzin ve motorinde pompaya zam yağmuru olup yağmaya devam ederken, akaryakıtta bir zam daha göründü.

Son olarak 22 Haziran Perşembe sabahında benzin, motorin ve LPG fiyatları bir kez daha zamlanmıştı. Resmen açıklanan bir zam olmasa da akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlara "döviz kuru düzeltmesi" yapıldı ve benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar birkaç kuruş da olsa yine yükseldi.

Haziran ayında motorine toplam 4,40 TL ve benzin fiyatına da toplam 3,40 TL'lik zamlar gelmişti.

Benzin ve motorin fiyatları bugün ( 24 Haziran Cumartesi ) itibariyle yeniden yükselen döviz kuru nedeniyle sessiz sedasız kuruş kuruş arttı. Ancak zamlar bununla da kalmayacak...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 26 Haziran 2023 Pazartesi gece yarısı itibariyle LPG fiyatlarına 66 kuruşluk bir zam daha geliyor.

İşte 25 Haziran Pazar günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 25 Haziran Pazar günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Adana Benzin fiyatı: 24,91 TL

Motorin fiyatı: 24,69 TL

LPG fiyatı: 10,64 TL Ankara Benzin fiyatı: 24,51 TL

Motorin fiyatı: 24,29 TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 25,12 TL

Motorin fiyatı: 25,01 TL

LPG fiyatı: 11,19 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 24,63 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG fiyatı: 10,98 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 24,70 TL

Motorin fiyatı: 24,62 TL

LPG fiyatı: 10,86 TL



Diyarbakır

Benzin fiyatı: 25,18 TL

Motorin fiyatı: 24,98 TL

LPG fiyatı: 10,71 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 24,06 TL

Motorin fiyatı: 23,85 TL

LPG fiyatı: 11,19 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,61 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG fiyatı: 11,01 TL

Kars

Benzin fiyatı: 24,96 TL

Motorin fiyatı: 24,90 TL

LPG fiyatı: 11,11 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 24,74 TL

Motorin fiyatı: 24,62 TL

LPG fiyatı: 11,04 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 24,90 TL

Motorin fiyatı: 24,79 TL

LPG fiyatı: 11,24 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 24,73 TL

Motorin fiyatı: 24,69 TL

LPG fiyatı: 10,98 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.