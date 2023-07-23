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Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi

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Artvin’de hafta sonu için yaylaya çıkan gençler yol kenarındaki karları görünce kar topu keyfi yaşadı.

Artvin’de sıcak havalardan bunalan vatandaşlar yaylanın yolunu tuttu. Hafta sonunu Artvin’in 2 bin 900 rakımlı Bilbilan yaylasında geçirmek isteyen bir grup genç, temmuz ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

TEMMUZDA 2 BİN 900 RAKIMLI YAYLADA KAR TOPU OYNADILAR
Yayla yolu üzerinde yol kenarında kış ayından kalma kar gören gençler, araçlarını durdurup karın üzerinde kar topu oynadılar.

Doyasıya eğlenen gençler görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşınca büyük ilgi gördü.

Etiketler Artvin temmuz kar
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