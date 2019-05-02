Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'ı konuşturmadılar

Atatürk'e, manevi kızı Afet İnan ile arasında ilişki olduğu iddiasını savunan ve bu çirkin yakıştırma için tepkileri üzerinde toplayan Mustafa Armağan, Adana Çukurova Üniversitesi'nde bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

Armağan’ı protesto eden grup, “Türküz, Türkçüyüz Atatürkçüyüz” diye slogan attı. Mustafa Armağan’ın, “Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamak oluyor” şeklindeki sözlerinden sonra bozkurt işaretleri yaparak, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan grup, Armağan’ın konuşmasını engelledi.

"YA PADİŞAHLARI DA KAPSAMA ALIN YA DA YASAYI KALDIRIN"

Armağan daha önce yaptığı açıklamada Atatürk'e yöneltilen hakaretlerin, ‘5816’ dolayısıyla suç kapsamına alınabildiğini, ancak, Fatih’in, Yavuz Sultan Selim'in, Abdülhamid'e yöneltilen eleştiriler hakkında hiçbir adli işlem yapılmamasına içerleyerek, ya tüm ecdadı koruyun ya da Atatürk'e hakaretin önünü kapayan kanunu kaldırın çağrısında bulunmuştu.

"AFET İNAN ÇANKAYA'NIN NİKAHSIZ FIRST LADY'SİDİR"

Mustafa Armağan, bundan 2 yıl önce TV Net’te yayınlanan “Derin Tarih” adlı programında programın konuklarından Süleyman Yeşilyurt'un, Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden olan ve Atatürk’ün manevi kızı olarak bilinen Afet İnan'ın "Çankaya’nın nikahsız 'Fist Lady’si" olduğu yakıştırmasına tepki göstermek yerine desteklemeye çalışmasıyla tepkileri üzerine çekmişti.

Mustafa Armağan, Afet İnan’ın Atatürk’ün “manevi kızı” olmadığı tezini 2012 yılında yaptığı Çankaya Köşkü gezisinde Atatürk’ün ve Afet İnan’ın yatak odalarının yerleri ve İnan’ın bir davette Atatürk’ün karşısında oturmak istemesi üzerinden tahminlerde bulunmuştu.

Armağan program sonrası sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere de "Latife Hanım'ın mektuplarını gizleyenler suç işlerken açıklayanlar linc ediliyorsa orada adil bir tarih değil, bir insanlık komedisi vardır." diyerek yanıt vermişti.