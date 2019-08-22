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  3. 22 Ağustos 2019 16:35

Atatürk'e hakaret yağdıran kitaba soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle 'Put Adam' isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

Atatürk'e hakaret yağdıran kitaba soruşturma
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İçeriğinde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu belirlenen 'Put Adam' isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, yazarı belli olmayan 'Put Adam' isimli kitapta Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğunu belirledi.

Savcılık bu kapsamda, kitabı yayınlayan yayınevi yetkilileri hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, adı geçen kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

 
 

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