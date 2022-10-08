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Atatürk'ün yapay zekayla hazırlanan görüntüsü sosyal medyayı salladı

Atatürk'ün yapay zekayla hazırlanan görüntüsü sosyal medyayı salladı

Dünyanın en çok takip edilen sosyal medya platformlarından Reddit'te bir kullanıcı, Atatürk'ün günümüzde yaşasaydı nasıl görünebileceğine ilişkin bir görüntü paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları Atatürk'ün renkli ve günümüzdenmiş gibi görünen fotoğrafına büyük ilgi gösterdi.

Fotoğrafı yapay zekayla hazırladığını belirten "herrtutu" adlı kullanıcı, paylaşımına "Günümüzde yaşasaydı Atatürk" notunu düştü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Paylaşıldığı platformda çok sayıda etkileşim alan görüntü, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi sitelerde de gündemin ilk sıralarına yükseldi.

Kimi sosyal medya kullanıcıları görüntüyü başarılı bulurken kimileri ise benzetemedi.

Etiketler atatürk sosyal medya
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