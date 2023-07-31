Avrupa Birliği, İsmailağa'ya verilen hibeyi geri istedi

Avrupa Birliği, İsmailağa cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’ne verilen 31 bin 455 Avro hibeyi geri istedi.

Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin “İslamofobiyle mücadele” için Avrupa Birliği’nin yürütme organı olarak bilinen Avrupa Komisyonu’nun “Erasmus+ Gençlik Programı” kapsamında 31 bin 455 Avro hibe aldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre Avrupa Parlementosu'nda tartışılan konuya karşı aylar sonra açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, komisyonun, AB fonlarından yararlananların AB değerlerine saygı göstermelerini sağlamaya önem verdiğini belirtti.

Yakın zamanda yaşanan bazı olayların, “ulusal ya da AB fonlarının yanlış ellere geçme riskini ortaya koyduğunu” belirten Schinas, “Türkiye Ulusal Ajansı, Yavuz Sultan Selim Derneği tarafından yürütülen projeyi Erasmus+ programı prosedürleri ve rehberine göre seçmiştir. Proje, Erasmus+ Gençlik katılımı faaliyetleri kapsamında gençlerin değişim, kültürel ve sivil eylemleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla 31 bin 455 Avro hibe aldı. Faaliyetler 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Komisyon, bu projeye yapılan ödemeleri askıya almış ve halihazırda ödenmiş olan fonların geri alınması için prosedürleri başlatmıştır” dedi.

Cumhuriyet