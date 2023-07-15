  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Avşa Adası'nda otluk arazide yangın

Avşa Adası'nda otluk arazide yangın

Avşa Adası'nda otluk arazide yangın
Güncelleme:

Marmara İlçesi'ne bağlı Avşa Adası'nda otluk arazide henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

Marmara İlçesi'ne bağlı Avşa Adası'nda, Çiftlik mevkinde bugün öğle saatlerindehenüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 2 helikopter, 2 planör uçak, karadan ise 1 arazöz, 2 vidanjör ,3 itfaiye aracı ve 2 kepçe ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler yangın marmara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yine zamla yatıp, zamla kalktık: Benzine dev zam!
Yeşilçam'ın efsane güzelinin son halini görenler tanıyamadı
Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı
15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı
İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı
Galatasaray-Austria Wien maç sonunda ortalık karıştı
İstanbul'un tamamı yabancı uyruklulara kapatıldı
İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı
İngiliz otomotiv devinin yeni elektriklisi ve ''gelmiş geçmiş en güçlü aracı'' Türkiye'ye geliyor
Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor