Avşa Adası'nda otluk arazide yangın

Marmara İlçesi'ne bağlı Avşa Adası'nda otluk arazide henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

Marmara İlçesi'ne bağlı Avşa Adası'nda, Çiftlik mevkinde bugün öğle saatlerindehenüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 2 helikopter, 2 planör uçak, karadan ise 1 arazöz, 2 vidanjör ,3 itfaiye aracı ve 2 kepçe ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.