Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü nedeniyle Ayasofya'da düzenlenen tarihi etkinlikte Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce okunan Fetih Suresi'nin mealini okudu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’da düzenlenen Fetih Şöleni programında telekonferans yöntemiyle katıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Fatih'in emanetindeki Fetih Suresi'nin okunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Fethin 567. yıl dönümünün Fatih'in emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi çok önemli. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir. İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız.