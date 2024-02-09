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Ayasofya'nın minaresinde çatlak tespit edildi

Ayasofya'nın minaresinde çatlak tespit edildi
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Ayasofya-i Kebir Camii 2'nci Bayezid Minaresi'ne, tespit edilen derin çatlak nedeniyle restorasyon çalışmaları kapsamında iskele kurulduğu bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii 2'nci Bayezid Minaresi'nde yapılan tespitler sırasında derin bir çatlak tespit edilmiş; Ayasofya-i Kebir Camii Bilim Kurulu ve Koruma Kurulu'nun söküm kararı ile ziyaretçi güvenliğini sağlamak için çelik platform yapılmış, çelik platform üstünde tam güvenlikli minare iskelesinin kurulumu gerçekleştirilmiştir" denildi. 

DHA

Etiketler ayasofya 2'nci Bayezid Minaresi restorasyon
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