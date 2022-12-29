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Aydın'da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunan güçleri tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlere engel olunurken Yunan Sahil Güçlerinin mültecilere olan zulmü devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Geri Göndermez Merkezine teslim edildiler
İHA'nın haberine göre, kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Etiketler aydın düzensiz göçmen
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