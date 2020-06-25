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  3. 25 Haziran 2020 19:21

Aylin Nazlıaka'dan Melih Gökçek'e: ''Doktor kendi haline bırakın dedi”

İBB Başkanı İmamoğlu'nu sosyal medya hesabından paylaşıp, ''böyle hortum görmedik'' yorumunda bulunan Gökçek'e, CHP eski Milletvekili Aylin Nazlıaka'dan bomba bir espri geldi.

Aylin Nazlıaka'dan Melih Gökçek'e: ''Doktor kendi haline bırakın dedi”
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İstanbul’da etkili olan sağanak ve fırtına sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medya hesabından paylaşan Melih Gökçek’in paylaşımına CHP eski Milletvekili Aylin Nazlıaka, “‘Doktor kendi haline bırakın’ dedi” yorumunda bulundu.
 
İstanbul’da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak ve fırtına sonrası Melih Gökçek, sosyal medya hesabından “İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi… Her şey güzel olacaktı… Böyle hortum görmedik… Yalan mı İmamoğlu? paylaşımında bulunmuştu.

CHP’li eski Milletvekili Aylin Nazlıaka ise, Gökçek’in bu tweet’ini  “ ‘Doktor kendi haline bırakın’ dedi” notuyla paylaştı.

 

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