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  3. 22 Aralık 2018 17:29

Bagajı açan polisler şaştı kaldı

Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan zanlılar çaldıkları 3 buzağı ile yakalandı.

Bagajı açan polisler şaştı kaldı
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Olay, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 27 AOM 26 plakalı hafif ticari araç, Elazığ’ın Maden ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kontrol noktasından uzaklaştı.

Görevlilerin bildirmesi üzerine araç ve içindekiler, Ergani ilçesinde durdurularak yakalandı. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada araçta 3 adet buzağı olduğu görüldü. Zanlıların, çaldıkları buzağılar nedeni ile polisin dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Güvenlik güçleri, araçta bulunan S.Y. ve E.Y. isimli şahısları gözaltına aldı. Buzağıların Bingöl’den çalındığı anlaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 
 

 

 

İHA

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