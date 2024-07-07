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Bağcılar'da dehşet: Otomobilden ateş açıldı

Bağcılar'da dehşet: Otomobilden ateş açıldı
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İstanbul Bağcılar'da, seyir halindeki otomobilden silahla ateş açılması sonucu sırtından ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 431. Sokak'a gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, araçtan silahla ateş etmeye başladı.

Bu sırada sırtına mermi isabet eden Rafet Ü. ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde, bazı iş yerleri ile otomobilin olay nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

"OLAN ARKADAŞIMIZA OLDU"

Görgü tanığı Erhan Kaya, basın mensuplarına, araç içindeki saldırganların silahla rastgele ateş açtıklarını belirterek, "Olan arkadaşımıza oldu. Hastaneye ben götürdüm. Durumu ağırdı, yolda giderken kalbi durdu." dedi.

Etiketler bağcılar otomobil ateş
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