Bahar çabuk geldi... Bir yanda kar çığ, diğer yanda güneş bahar...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Çoğunlukla güneşli bir bahar havasının hakim olacağı Türkiye'de bazı illerimiz için ise çığ uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalıvve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri





