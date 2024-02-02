Bahçeli'den Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Devlet Bahçeli, X hesabından yaptığı paylaşımla, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli paylaşımına, "fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum." otunu düştü.

Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Hocamızla Sayın Alev Alatlı Hanımefendinin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum."