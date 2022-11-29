Bakan Çavuşoğlu Estonyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş’te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir araya geldi. Görüşmede, NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna’daki savaşa ilişkin son gelişmeler ele alındı.