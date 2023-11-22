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Bakan Fidan Gazze diplomasisi için Londra'da

Bakan Fidan Gazze diplomasisi için Londra'da
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet görüşmelerde bulunmak için Londra'ya ulaştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze’deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti.

Fidan'ın da bulunduğu heyet Londra’ya temaslarda bulundu.

Bakan Fidan ve beraberindekiler İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşmelerinin ardında fotoğraf çektirdi.

Etiketler londra gazze hakan fidan
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