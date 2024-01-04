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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la telefonda görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve ilerleyen zamanda düzenlenecek ziyareti ele alındı.

İRAN'DAKİ SALDIRILAR

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Etiketler bakan fidan iran görüşme
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