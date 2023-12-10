Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Gazze için diplomatik temaslara devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki temaslarının ardından Kanada’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beraberindeki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi dışişleri bakanlarıyla, ABD’deki temaslarının ardından Kanada’ya geldi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bakan Fidan Gazze Şeridi’ndeki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.