Bakan Güler, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte gittiği Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.
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