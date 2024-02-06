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Bakan Güler, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti

Bakan Güler, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte gittiği Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.

Etiketler bakan güler Milli Savunma Bakanı Güler bağdat
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