Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yarından itibaren devreye giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır ile Batman arasında hizmet veren bölgesel tren setlerinin yenilendiğini belirterek, yarından itibaren yolcuların daha konforlu seyahat edebileceğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır ile Batman arasında hizmet veren bölgesel tren setlerinin yenilendiğine dikkat çektiği yazılı açıklamada TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Diyarbakır-Batman bölgesel treninin 4 adet kompartıman vagonuyla ve 240 koltuk kapasiteyle, günlük karşılıklı 4 sefer ile bölge halkına hizmet verdiğini ifade etti. Karaismailoğlu, “Bölgesel trenlerimizdeki konforun daha fazla artırılması amacıyla 4 vagonlu 262 kapasiteye sahip DMU set yarın hizmete sunulacak. Daha önce kullanılan vagonlara oranla daha konforlu olan DMU setler, engelli vatandaşlarımız içinde kolayca erişilebilir şekilde tasarlandı. Engelliler için 2 adet tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvalet, klima, ergonomik koltuklar yolculuğu daha keyifli hale getirecek. Diyarbakır–Batman Bölgesel Treni; Batman’dan 05.30 ve 15.00’te Diyarbakır’dan ise 09.00 ve 17.30’da hareket edecek” dedi.

92 kilometrelik mesafede hizmet veren Diyarbakır–Batman Bölgesel Treni’nin eğitim, iş gezisi veya tatil amaçlı yolculuk yapanların tercih ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, trenin 2019 yılında 225 bin, 2020 yılında 45 bin, 2021 yılında 79 bin, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 44 bin yolcuya ev sahipliği yaptığını ifade etti.