Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının 26 ilde yüzde 75'in üzerinde olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26'sı mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75'in üzerinde" ifadelerini kullandı.



"AŞIMIZI YAPTIRALIM" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci paylaşımında aşı çağrısı yaparak, "Sağlık için birlik olalım. Hepimiz ilk doz aşılarımızı yaptıralım" dedi.