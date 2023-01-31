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Bakan Koca'dan SMA Bilim Kurulu sonrası açıklama

Bakan Koca'dan SMA Bilim Kurulu sonrası açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından SMA Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Merakla beklenen SMA Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SMA Bilim Kurulumuz toplandı. Evlilik öncesi ve yenidoğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım %100. Artık iki ilaç tedavi rehberinde."

Etiketler SMA toplantı bilim kurulu
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