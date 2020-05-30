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  3. 30 Mayıs 2020 15:15

Bakan Kurum: ''Bir yıl içinde teslim edilecek''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki 19 bin 300 bağımsız konut çalışmasının 1 yıl içerisinde teslim edileceğini duyurdu.

Bakan Kurum: ''Bir yıl içinde teslim edilecek''
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek. Depremin hemen ardından başlayan çalışmayla konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek.

 
Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek. Depremin hemen ardından başlayan çalışmayla konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek.

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