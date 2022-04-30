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Bakan Nebati'den Veliaht Prensi ile ''ışıl ışıl'' paylaşım

Bakan Nebati'den Veliaht Prensi ile ''ışıl ışıl'' paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Suudi Arabistan’a giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, veliaht prens Muhammed bin Selman’la görüşmesinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Türkiye, Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada yargılamayı durdurarak dosyayı 7 Nisan’da Suudi Arabistan’a devretmişti. Muhalefet bu adımın Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını belirterek kararı eleştirmişti.

Merkez Bankası’nın görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte Suudi Arabistan’da görüşmelerini sürdüren Bakan Nebati, veliaht prensle yaptığı toplantının ardından şu paylaşımı yaptı: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk.”

"Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" demişti

Bakan Nebati, koltuğa oturmasının ardından geçen yıl aralık ayında katıldığı bir televizyon programında “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor” demiş ve bu çıkışıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Etiketler nureddin nebati ışıl ışıl veliaht prens suudi arabistan
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