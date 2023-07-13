Bakan Osman Aşkın Bak'tan gençlere ücretsiz müzekart müjdesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz müzekart müjdesini duyurdu.
Gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” projesinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
1 EKİM'E KADAR GEÇERLİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, “Genç Ne Sever” Platformu çerçevesinde geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.
300'DEN FAZLA MÜZE VE ÖREN YERİNDE GEÇERLİ
Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim tarihleri arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ‘’www.muzekartgns.com’’ adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.
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