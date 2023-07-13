Bakan Osman Aşkın Bak'tan gençlere ücretsiz müzekart müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz müzekart müjdesini duyurdu.

Gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” projesinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

1 EKİM'E KADAR GEÇERLİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, “Genç Ne Sever” Platformu çerçevesinde geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.

300'DEN FAZLA MÜZE VE ÖREN YERİNDE GEÇERLİ

Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim tarihleri arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ‘’www.muzekartgns.com’’ adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.