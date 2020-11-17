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BAKAN SELÇUK KORONAVİRÜSE YAKALANDI
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  3. 17 Kasım 2020 16:41

Bakan Selçuk koronavirüse yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı.

Bakan Selçuk koronavirüse yakalandı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"
Selçuk, paylaşımında, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." dedi.

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