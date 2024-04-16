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Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması

Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
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Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarında artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin bazı işletmelerce suistimal edildiğini belirterek yeni bir düzenlemeye gitti.

Düzenlemeyle birlikte lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından düzenlemeyle ilgili KDV artışı yapılmadığını belirtti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."

Etiketler bakan şimşek kdv açıklama
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