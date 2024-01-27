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Bakan Şimşek'ten yasa dışı bahis açıklaması

Bakan Şimşek'ten yasa dışı bahis açıklaması
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Son günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarını işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasadışı bahise karşı atılan adımlara devam edileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan bu platformlarla mücadele ederken, organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarını da kesiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler mehmet şimşek yasa dışı bahis
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