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Bakan Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis hayatını kaybetti.

Reis'in ölüm haberini AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Twitter hesabından duyurdu.

Selami Reis'in cenazesinin pazartesi günü saat 12:00 de Bafra Darboğaz köyünden kaldırılacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde de annesini kaybetmişti.

Etiketler bakan soylu Selami Reis dayı
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