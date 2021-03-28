Bakan Soylu'nun acı günü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis hayatını kaybetti.
Reis'in ölüm haberini AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Twitter hesabından duyurdu.
Selami Reis'in cenazesinin pazartesi günü saat 12:00 de Bafra Darboğaz köyünden kaldırılacağı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde de annesini kaybetmişti.
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