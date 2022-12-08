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Bakanlık, Hiranur Vakfı için harekete geçti

Bakanlık, Hiranur Vakfı için harekete geçti
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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusunun kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiasıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri harekete geçti.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'nin, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına göz yumduğu iddiası infial yarattı. 

HER GÜN İSTİSMARA UĞRADIĞINI İFADE ETTİ
Y.Z.G.'nin kızı H.K.G. çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını, istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatarak mahkemeye başvurdu.

"DETAYLI İNCELEME YAPILIYOR"
Ortaya çıkan skandalın yankıları sürerken bir önemli açıklama da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor" diye konuştu.

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR
Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını öne süren H.K.G'nin şikayeti ile ortaya çıkan skandalla ilgili 30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Olay sosyal medyada da infial yaratırken iddianamede üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istendi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi K.İ. için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Baba Y.Z.G., anne F.G. ve K.İ. şu an tutuksuz yargılanıyor.

6 YAŞINDA GELİNLİK GİYDİRMİŞLER
Türkiye'nin gündemine oturan olayda bugün de yeni bir detay ortaya çıktı. Timur Soykan'ın yayınladığı haberde, H.K.G.'nin 6 yaşında gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar yer aldı.

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Etiketler hiranur vakfı
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