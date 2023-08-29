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Bakanlıktan 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddialarıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddialarıyla ilgili açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 5 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddialarının doğru olmadığına dair açıklama yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal olduğuna dair yazılan haberlere ilişkin açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu A.K.’nin ailesinin talebi üzerine 20 Ağustos yılında Bakanlığa ait bir kuruluşa teslim edildiği ve savcılık kararı ile koruma altına alındığı belirtildi. Akabinde 27 Ağustos tarihinde A.K.’nin karın ağrısı ve kabız şikayetleri üzerine sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K.’nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, A.K.’nin vefatının genetik veya metabolik bir hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek otopsi yapıldığı belirtildi. A.K.’nin ailesinin vefatının ardından suçlayıcı ifadelerde bulunması üzerine kamera kayıtlarının incelendiği ve herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı vurgusu yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan A.K.’nin vücudunda darp izlerinin bulunduğu iddiaları da yalanlandı.

Etiketler bakanlık ölüm iddia
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