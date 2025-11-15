  1. Anasayfa
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Peş peşe depremler

Güncelleme:
Güncelleme:

Deprem fırtınası yaşanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.04'te, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

3.9 VE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sındırgı'da saat 11.08 sıralarında 3.9 büyüklüğünde, saat 11.46'da ise 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

DHA

