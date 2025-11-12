Balıkesir'den sonra Akdeniz'de de deprem fırtınası başladı
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.2'lik depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanırken şimdi de Akdeniz'de deprem fırtınası başladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.31 sıralarında Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.46 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine 160 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
5.2'lik depremin ardından bölgede artçılar devam ediyor. Saat 12.36'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Paphos bölgesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de saat 12.41'de 4.8 büyüklüğünde ve saat 12.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
