Balıkesir'den sonra Akdeniz'de de deprem fırtınası başladı

Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.2'lik depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanırken şimdi de Akdeniz'de deprem fırtınası başladı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.31 sıralarında Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.46 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine 160  kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER

5.2'lik depremin ardından bölgede artçılar devam ediyor. Saat 12.36'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Paphos bölgesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de saat 12.41'de 4.8 büyüklüğünde ve saat 12.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

 

Etiketler akdeniz deprem AFAD son depremler
